РИАМО - 3 сен. Следователи из Балашихи расследуют дело об уклонении организации от уплаты налогов, сейчас реализуется целый комплекс мер по сбору и закреплению доказательной базы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

«Предварительно установлено, что с января 2014 по декабрь 2016 года руководство предприятия в нарушение налогового законодательства Российской Федерации внесло в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения», - говорится в сообщении.

С помощью фиктивного документооборота с подставными юридическими лицами организации удалось уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 159 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».

Расследование продолжается.