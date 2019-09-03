РИАМО (КОРОЛЕВ) – 3 сен. В подмосковном Королеве в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом минутой молчания почтили память жертв теракта в Беслане, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В школах Королева во вторник прошли акции памяти жертв Беслана. В гимназии №17 перед учениками выступил ветеран боевых действий в Афганистане Виктор Жилков.

«Терроризм страшен, тяжело было в 2004 году смотреть новости без слез. Я видел войну, но там гибли взрослые. Когда погибают дети – это ужасная, невосполнимая трагедия, и такого не должно повторяться. Мы будем стоять на страже мира и будем всегда бороться с терроризмом. Светлая память погибшим детям, учителям и родителям», – сказал Жилков.

Ребята выпустили в небо белые шары как символ чистоты детской души. Память погибших почтили минутой молчания.

Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане. Напавшие на школу террористы удерживали в заложниках детей, их родителей и учителей. Погибло более 300 человек.