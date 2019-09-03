РИАМО - 3 сен. В Московской области начался дополнительный период для сдачи Государственной итоговой аттестации (ГИА), всего в нем примут участие 240 одиннадцатиклассников и 449 девятиклассников, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«150 выпускников девятых классов и 32 одиннадцатиклассника написали экзамен по русскому языку», – рассказала Забралова.

Для проведения экзаменов задействовали 37 пунктов, а участие в них приняли 93 общественных наблюдателей. Первый экзамен прошел в штатном режиме, в ходе его проведения были соблюдены все необходимые критерии.

«Это последняя возможность для учащихся получить аттестаты и продолжить свое обучение. <…> Экзаменационный период для них продлится до 21 сентября», – добавила Забралова.

Сдать ГИА в дополнительный период могут те, кто не сдал его в основной, а также получил два неудовлетворительных результата по обязательным предметам или не смог сдать один из них повторно.