РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 сен. Управляющая компания «Любимый дом» планирует установить камеры видеонаблюдения в двух домах на Бородинском бульваре подмосковного Подольска в сентябре и октябре текущего года, сообщается на сайте УК.

«Во исполнение решения собрания собственников были добавлены камеры видеонаблюдения в холлы первых этажей дома №5 по Бородинскому бульвару. В домах №№12 и 15 аналогичные камеры будут установлены и подключены в сентябре и октябре 2019 года», – говорится в сообщении.

Запись с камер видеонаблюдения, установленных в домах, хранится от 10 до 12 дней. При необходимости жителей просят обращаться на электронную почту УК с указанием необходимой даты и примерного временного интервала.

Также у домов №№7 и 11 по Бородинскому бульвару были окрашены элементы детских площадок. Остальные площадки по данной улице планируют окрасить до середины сентября.