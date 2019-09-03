РИАМО - 3 сен. Депутаты Мособлдумы готовы выйти с законодательной инициативой по установлению налогового вычета для многодетных семей по транспортному налогу, сообщил журналистам во вторник председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

«Сегодня у субъектов есть право на установление льготы по транспортному налогу для многодетных. Например, в Московской области установлена льгота, когда одна единица транспорта мощностью до 250 лошадиных сил полностью освобождается от налога. Но если у многодетной семьи автомобиль 251, 252 лошадиных силы, то они налог платят в полном объеме», - сказал Ефимов.

Он добавил, что сегодня существует практика вычета по имущественным налогам.

«В том числе по земле - это 6 соток, <…> мы предлагаем так же подойти к транспортному налогу, а именно определить налоговый вычет, например, 100 лошадиных сил», — отметил Ефимов.

Он добавил, что вынести инициативу на рассмотрение депутатов Мособлдумы планируется в этом году, после одобрения с инициативой планируют выйти на федеральный уровень.