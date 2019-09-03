РИАМО – 3 сен. Спасатели в подмосковной Кашире вытащили собаку, которая упала в канализационный колодец на одной из улиц города, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлопожспаса».

О произошедшем сообщили местные жители. Они обратились к спасателям с просьбой вытащить собаку, которая упала в трехметровый колодец.

«В колодце обнаружили крупную собаку, она была напугана и громко лаяла. Спасатели завязали самозатягивающуюся петлю на конце веревки, накинули на тело застрявшей собаки и аккуратно вытащили ее на поверхность. В кратчайшее время животное благополучно освободили», – сказал спасатель ПСО №6 Каширского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Звягинцев.

Он также добавил, что собака была в ошейнике, и выразил надежду, что питомца скоро найдут хозяева.