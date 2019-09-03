РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 сен. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» на минувшей неделе вывез с территории подмосковных Люберец свыше 30 тысяч кубических метров отходов, сообщила во вторник на оперативном совещании представитель компании Наталья Бессонова.

«С 26 августа по 1 сентября «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с территории городского округа Люберцы 30332 кубических метра смешанных отходов. Ежедневно работали 79 сотрудников и 48 единиц техники», – сказала Бессонова.

Она добавила, что с начала года в Люберцах установили 752 синих и 809 серых контейнеров для раздельного сбора ТКО.

Также Бессонова отметила, что к ряду контейнерных площадок в поселке Малаховка затруднен подъезд. Глава Люберец Владимир Ружицкий поручил устранить данную проблему до 9 сентября.