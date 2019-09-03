РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 сен. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю вырубили свыше 30 аварийных деревьев, сообщил во вторник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«С 26 августа по 1 сентября в городском округе Люберцы вырубили 33 аварийных дерева. Также выкорчевали 17 пней», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в уборке улиц участвовали 94 единицы спецтехники и 993 сотрудника. Также вывезли 31 кубометр мусора с несанкционированных свалок.