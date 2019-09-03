РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 сен. На стадионе «Торпедо» подмосковных Люберец 14 сентября состоится фестиваль ГТО, сдать нормативы смогут все желающие, говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета городского округа.

«14 сентября на стадионе «Торпедо» состоится «Осенний фестиваль ГТО», организованный комитетом по физической культуре и спорту администрации горокруга Люберцы. Регистрация участников начнется в 10:00. Начало сдачи нормативов ГТО – в 11:00. При себе иметь паспорт, УИН и спортивную форму», – говорится в сообщении.

Каждый сможет сдать следующие нормативы: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание спортивного снаряда 500 граммов и 700 граммов, стрельба из электронного оружия.

Для записи и дополнительной информации жители могут позвонить по телефону: 8(495)503-32-42.