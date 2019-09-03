РИАМО – 3 сен. Известный российский шансонье Михаил Шуфутинский подшутил над пользователями соцсетей, благодаря которым его песня «3 сентября» стала вирусным мемом.

Впервые Шуфутинский исполнил «3 сентября» в 1993 году, однако популярной в Сети песня стала несколько лет назад. Отныне каждый год в «Шуфутинов день» в соцсетях появляются посты, картинки и видео, в которых пользователи обыгрывают строчки из песни: «день, когда горят костры рябин», «я календарь переверну и снова 3 сентября».

В очередной «Шуфутинов день» певец выложил в Instagram смешной ролик. Вначале шансонье предстает «вверх ногами» и спрашивает поклонников, не забыли ли они, какой сегодня день.

«Сегодня 3 сентября, надо переворачивать. Ну давайте, ну переворачивайте!» - говорит Шуфутинский, одновременно «переворачиваясь» в кадре и «вставая» с рук на ноги.

В заключение певец поблагодарил всех, кто не «забыл перевернуть», и поздравил поклонников с 3 сентября.

В комментариях к посту пользователи отметили, что 3 сентября уже стало всероссийским праздником со своей традицией (переворачиваниями), а также предложили провести масштабный флешмоб, участники которого будут петь хит на Красной площади.