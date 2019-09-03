РИАМО - 3 сен. СК РФ пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти участников московского митинга 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
Уголовное преследование в отношении Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева прекращено, избранные им меры пресечения отменены.
Решение принято по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов. В том числе проверяли видеозаписи камер видеонаблюдения.
Расследование в отношении остальных фигурантов дела о массовых беспорядках продолжается.
В центре Москвы 27 июля проходил несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным столичного главка МВД России, были задержаны свыше тысячи человек.
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