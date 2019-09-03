РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 сен. В подмосковных Люберцах за август заделали свыше 600 квадратных метров дорожных ям, сообщил во вторник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Ямочный ремонт активно проходил в горокруге Люберцы в августе. За месяц заделали 457 ям общей площадью свыше 600 квадратных метров», – сказал Ружицкий.

По его словам, на минувшей неделе ямы заделали на улицах Воинов-Интернационалистов, Гоголя, Побратимов и ряде других. Также отремонтировали тротуары на улицах Красногорская и Льва Толстого.