РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 сен. В микрорайоне Климовск Подольска приступили к сносу незаконных гаражей в одном из дворов по улице Рощинская, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 3 сентября, во дворе дома №23 по улице Рощинская в микрорайоне Климовск начались работы по демонтажу незаконных строений – гаражей «ракушек». Напомним, что согласно постановлению главы (городского округа – ред.), данные строения признаны незаконными», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что ранее часть собственников уже демонтировала свои гаражи самостоятельно. Оставшиеся убираются во вторник силами администрации округа.

Работа по выявлению незаконных строений на территории Климовска продолжается в плановом режиме. Незаконные строения в виде гаражей «ракушек» также расположены напротив дома №1 по улице Советская, во дворе дома №4 по улице Рощинская и вблизи дома №2 по улице Мичурина.