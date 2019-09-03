РИАМО - 3 сен. К запуску Московских центральных диаметров (МЦД) на станции «Лобня» Савеловского направления Московской железной дороги заменят освещение, лавочки, урны, также запланирована установка погодных модулей и стоек инфо-SOS, сообщил РИАМО начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

«Появятся дополнительные валидаторы и пройдет модернизация имеющихся под прием банковских карт, чтобы у пассажиров была возможность оплачивать поездки бесконтактным способом. Валидировать билет на вход и выход при поездке по МЦД будет необходимо, в том числе, для получения возможности бесплатной пересадки на метро и МЦК», - сказал Акимов.

По его словам, покрытие платформы заменят на брусчатку, а кассовые окна дооснастят банковскими терминалами. Тут же появится касса для маломобильных граждан.

Кроме того, в рамках второго этапа, в срок до 2021 года на платформе «Лобня» планируют провести реконструкцию имеющихся платформ и построить дополнительную.

После запуска МЦД-1, маршрут которого пройдет от Одинцова до Лобни, у пассажиров появятся новые удобные маршруты, которые помогут сократить количество пересадок и экономить время в пути. Транспортная доступность улучшится более чем для 88 тысяч жителей Лобни.

Запуск первых диаметров, по информации ОАО «РЖД», запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 и МЦД-2 - это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шесть городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

Благодаря новой тарифной системе МЦД жители Московской области будут ежедневно экономить на проезде до 75%. Ранее были утверждены тарифы на проезд по МЦД, в частности, диаметры разбиты на три зоны. Проезд по «Центральной» зоне будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по «Кошельку» карты «Тройка», по зоне «Пригород» - 45 рублей, а по «Дальней» зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.

Кроме того, при оплате поездки картой «Тройка» для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. Оплатить проезд на МЦД можно будет действующими билетами пригородных электричек, однако при их использовании пересадка на метро и МЦК не будет бесплатной.

Турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. При бесконтактной и безналичной оплате – стоимость проезда на МЦД по «Центральной» зоне составит 42 рубля.