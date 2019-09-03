РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 сен. В подмосковных Люберцах во вторник провели митинг, посвященный Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом, глава муниципалитета Владимир Ружицкий возложил цветы к памятнику, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Организатором митинга является православная школа «Образ». Мероприятие прошло у памятника Защитнику Отечества на территории школы №47, возведенного в 2017 году.

«Есть такие люди, которые в угоду своим политическим, религиозным интересам убивают ни в чем не повинных. Такое надо пресекать. У нас есть спецназ, другие силовые структуры, они делают все, чтобы защитить нас от террористов. Вечная память всем погибшим в терактах», – сказал Ружицкий.

Он возложил цветы к памятнику Защитнику Отечества на территории школы №47. Также на митинге спел хор школы «Образ», прошла лития памяти по погибшим в терактах.

Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане. Напавшие на школу террористы удерживали в заложниках детей, их родителей и учителей. Погибло более 300 человек.