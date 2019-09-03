РИАМО - 3 сен. На станции «Переделкино» Киевского направления МЖД построят две новые платформы и подземный пешеходный тоннель с лифтами и эскалаторами, на время реконструкции рабочие возведут временные платформы, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

На Киевском направлении это уже седьмой по счету остановочный пункт, на котором проводят реконструкцию. Сотрудники ОАО «РЖД» сейчас ведут подготовительные работы: строят временные деревянные платформы.

«На Киевском направлении МЖД развернуты активные работы по модернизации пассажирской инфраструктуры, проводимые в рамках инвестпрограммы ОАО «РЖД» по строительству дополнительных третьего и четвертого главных путей на участке Москва – Апрелевка», — говорится в сообщении.

Одновременно проходит реконструкция еще шести станций: «Внуково», «Крекшино», «Мичуринец», «Кокошкино», «Матвеевская» и «Победа». Ведется строительство трех новых остановочных пунктов «Минская», «Аминьевская» и «Санино».

Дополнительные пути позволят увеличить количество пригородных поездов, а новые станции повысят транспортную доступность прилегающих к железной дороге территорий.