РИАМО - 3 сен. В Подмосковье и Москве на 4 и 5 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень из-за грозы объявили в Подмосковье с 15:00 до 21:00 4 сентября. Предупреждение из-за кратковременного дождя будет действовать с 15:00 4 сентября до 18:00 5 сентября.

В Москве предупреждение из-за дождя объявили на период с 21:00 4 сентября до 21:00 5 сентября.

«Желтый» уровень опасности погоды объявили также на территории Тульской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской и Воронежской областей. В Белгородской области объявили следующий, «оранжевый» уровень, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе 4 сентября будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Ночью будет 12-14 градусов, днем — 22-24.

Пятого сентября будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью составит 12-14 градусов, днем — 19-21.