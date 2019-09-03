РИАМО - 3 сен. В электричке «Москва-Курская» – «Захарово» между помощником машиниста и нетрезвым пассажиром произошел конфликт, в результате которого пассажир нанес удар бутылкой по голове оппоненту, злоумышленник задержан сотрудниками транспортной полиции, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

«В электропоезде сообщением «Москва-Курская» – «Захарово» нарядом сопровождения транспортной полиции задержан и доставлен в дежурную часть линейного подразделения гражданин, который бутылкой нанес помощнику машиниста удар по голове», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что конфликт между нетрезвым пассажиром и железнодорожником произошел из-за того, что мужчина пытался разжать двери во время следования поезда.

Пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь без госпитализации. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.