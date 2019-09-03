РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 3 сен. Около 4000 зеленых насаждений планируют высадить 21 сентября в подмосковном Домодедове в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«Уважаемые домодедовцы, 21 сентября с 11:00 до 14:00 в нашем городском округе (в Домодедове - ред.) пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево». Организовано 17 площадок. Порядка 4000 зеленых насаждений украсят 7,5 гектаров земли. Инвентарь и посадочный материал выдается на месте», – говорится в сообщении.

Центральная муниципальная площадка будет расположена по адресу: деревня Житнево, территория перед ЦФКиС «Горизонт», строение 16А. Здесь планируется высадить около 100 деревьев и кустарников. Предполагаемое количество участников на площадке – 150 человек.

Лесная площадка будет находится в Ильинском участковом лестничестве, в 46 квартале. Здесь высадят 2 800 саженцев хвойных пород.

Также организовано семь площадок на территории дополнительного пользования: микрорайон Авиационный, площадь Гагарина, дом 1 (вблизи ГДК «Авиатор»); село Растуново, Центральная аллея; село Вельяминово, от памятника погибшим односельчанам до детского сада №25 «Белоснежка»; деревня Тупицино вдоль проезжей части автодороги до деревни Шишкино; деревня Гальчино, Бульвар 60-летия СССР (перед СДК «Барыбино»); деревня Кутузово, территория общего пользования, территории дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений.

Еще пять дополнительных площадок устроят во дворовых территориях по адресам: микрорайон Северный, улица Ломоносова, дом №20; микрорайон Центральный, улица Школьная, дом №3; микрорайон Южный, улица Курыжова, дом №1, корпус 2; микрорайон Западный, улица Каширское шоссе, дом №96, вдоль улицы 25 лет Октября.

Возле детских площадок организуют еще три места, где можно будет высадить деревья. Они будут расположены в микрорайоне Белые Столбы, на улице Рождественская, у домов №№1-2; в деревне Одинцово, вблизи дома №49; и в деревне Тургенево, вблизи дома №23.