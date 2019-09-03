РИАМО - 3 сен. Одна из столичных студий маникюра показала в Instagram, как можно подготовить свои ногти к празднованию «Шуфутинова дня».

Третье сентября в России стало мемом благодаря одноименному хиту шансонье Михаила Шуфутинского. Ежегодно в этот день пользователи соцсетей публикуют посты, в которых всячески обыгрывают строчки из песни: «3 сентября, день прощания. День, когда горят костры рябин», «Я календарь переверну и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну и снова 3 сентября».

Студия nailmaker.bar решила подготовить в честь «праздника» особый вариант маникюра и показала в своем аккаунте видео его создания. Мастер украсила ногти рисунками осенних листьев, «костров рябин», цифрой 3 и нотами. Однако главным элементом дизайна стал портрет улыбающегося Шуфутинского в шляпе.

На данный момент пост собрал около 13,5 тысяч просмотров. В комментариях пользователи похвалили салон за «зачетный юмор», а мастера – за правдоподобный портрет шансонье.