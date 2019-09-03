РИАМО - 3 сен. На Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ) свои книги представят более 500 издательств из 33 стран мира, всего на ярмарке будет около 100 тысяч книг, сообщил журналистам генеральный директор ММКВЯ Андрей Гельмиза.

«Мы откроем Московскую международную книжную ярмарку уже завтра. Для зрителей она откроется в 13 часов, и мы будем работать до воскресенья. Там будут представлены все виды литературы, ориентированные на всех. На ярмарке пройдет более 600 событий, в ней участвуют более 500 издателей, там будут представлены десятки тысяч книг, я думаю, что больше 100 тысяч книг», - сказал Гельмиза.

Он добавил, что в этом году на выставке появились новые участники. Свои книги на форуме представят 33 страны, среди которых Бельгия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Египет, Израиль, Индия, Иран, Италия, Китай, КНДР, Колумбия, Латвия и Объединенные Арабские Эмираты.

«Для нас это очень важно, потому что мы пытаемся открыть ярмарку не только для крепких и важных игроков рынка, но и для начинающих издательств, которые издают не много книг, их продукт очень интересен и важен», - добавил Гельмиза.

Одним из главных событий ярмарки станет выставка «Нарисованные миры», на которой будет представлено сотни книг для детей.

«На этой выставке можно увидеть очень хорошие книги, иллюстрированные книги, изданные в России и за рубежом. <…> Выставка будет разделена на несколько разделов. По ней будут проводиться экскурсии самим куратором», - сказала куратор выставки «Рисованные миры: 1001 выдающаяся книга», директор Болонской ярмарки детской книги Элена Пазоли.

Московская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ, на ней посетители смогут встретиться с ведущими издателями и писателями России и зарубежья.