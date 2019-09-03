РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 сен. В подмосковном Подольске управляющая компания «МУЖРП №4» установила общедомовые счетчики на электроэнергию примерно в 160 многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В оперативном управлении УК «МУЖРП №4» находится 167 домов общей площадью более 500 тысяч квадратных метров и численностью населения более 23,2 тысячи человек. В 2019 году для работ по текущему ремонту жилого фонда УК запланирована сумма в размере более 8,2 миллиона рублей.

«На сегодняшний день в домах микрорайона Залинейный установлены общедомовые приборы учета, где имеется такая возможность: по электроснабжению в 158 домах, по горячему водоснабжению в 8 домах, холодному водоснабжению в 75 домах, центральному отоплению в 6 домах. Общедомовые приборы учета установлены в 100% обслуживаемых «МУЖРП №4» домов», – говорится в сообщении.

Также были выполнены следующие работы: произведена замена электропроводки, замена часть трубопровода центрального отопления, холодного водоснабжения и горячего водоснабжения. Проведены работы по герметизации межпанельных швов, ремонту цоколей и отмосток многоквартирных жилых домов, работы по ремонту козырьков подъездов.

На момент подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов «МУЖРП №4» обладает 13 единицами автотранспорта, 4 снегоуборочными агрегатами, а также была закуплена пескосоляная смесь и реагенты.

Также в 2019 году УК принимает участие в государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Всего УК планирует отремонтировать 87 подъездов.