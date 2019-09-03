РИАМО - 3 сен. Рабочую группу для проведения мониторинга предоставления социальных льгот многодетным семьям создадут в Подмосковье, сообщил во вторник на заседании председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.

«Давайте создадим рабочую группу по мониторингу исполнения законодательства о предоставлении льгот семьям и детям, в том числе на уровне муниципалитетов. Пригласим туда Общественную палату, депутатов, профильные ведомства», - сказал Голубев.

В то же время председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов предложил провести мониторинг земельных и имущественных льгот для многодетных семей.

«Считаем необходимым провести мониторинг имеющихся муниципальных льгот для многодетных в плане реализации муниципалами собственных полномочий по установлению льгот как по земельному, так и по имущественному налогу», - сказал Ефимов.