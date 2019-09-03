РИАМО - 3 сен. В подмосковном Жуковском с серьезной травмой госпитализировали 10-летнего школьника, который сорвался с дерева и упал на острый металлический забор, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

ЧП произошло 2 сентября. Ребенка доставили в городскую клиническую больницу с проникающим колото-резаным ранением задней поверхности грудной клетки. Организована доследственная проверка.

«По предварительным данным, мальчик гулял во дворе и залез на дерево. По неосторожности он упал с него на металлический забор, огораживающий прилегающею территорию, в результате чего получил телесные повреждения. Родители доставили мальчика в больницу», — говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.