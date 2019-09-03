РИАМО - 3 сен. Ежегодная массовая экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево», которая состоится 21 сентября, охватит порядка 120 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«На территории Московской области 21 сентября 2019 года состоится массовая экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». Предполагается, что в ней примут участие около 120 тысяч человек. Центральная площадка акции определена в Одинцовском городском округе вблизи деревни Хлюпино», – говорится в сообщении.

На землях муниципальных образований уже подобрали более тысячи участков на площади 211 гектаров. Планируется высадить более 70 тысяч деревьев и кустарников, среди которых сирень, боярышник, липа, рябина, жасмин, барбарис, яблони и другие деревья.

На землях лесного фонда подобрали 63 участка, на площади свыше 215 гектаров планируется высадить более 540 тысяч сеянцев ели и сосны с закрытой корневой системой.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно с целью восстановления леса. Посадка на территории Московской области может проводиться только в два небольших периода времени — в апреле-мае и сентябре-октябре. За 6 лет в акции приняли участие 1,65 миллиона активных жителей региона.