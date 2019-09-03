РИАМО - 3 сен. При Тушинской больнице в Москве открыли вертолетную площадку, сообщил РИАМО во вторник представитель столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Организация дежурства санитарного вертолета при Тушинской больнице позволит в несколько раз сократить подлетное время в районы севера и северо-востока столицы, а также в Зеленоград. Это увеличит шансы на выздоровление у маленьких пациентов и заметно повысит качество оказания экстренной медицинской помощи. Время эвакуации из данных районов будет составлять не более семи минут», - сказал директор Московского авиационного центра.

По его словам, на первом этапе дежурство вертолета будет проходить в светлое время суток. Сейчас на вертолетной площадке организовано диспетчерское обеспечение для контроля взлета и посадки воздушного судна, в скором времени будет установлено защитное ограждение и дополнительное светотехническое оборудование.

До 1 сентября в Москве дежурили три экипажа санитарной авиации: один днем при ГКБ №15 имени О.М. Филатова и два при ГКБ №79 имени С.С. Юдина днем и ночью. Дежурство при ГКБ имени З.А. Башляевой в Тушино потребовало привлечения дополнительных сил четвертого экипажа.

«На данном этапе Московский авиационный центр приступил к выполнению задачи по дежурству при ГКБ имени З.А. Башляевой силами руководящего летного состава только днем. В дальнейшем смена будет длится 12 часов и потребует дополнительных сил пилотов, имеющих допуск к ночным полетам. Поэтому сейчас в штатном режиме идет подготовка пилотов для получения необходимых разрешающих документов для выполнения авиационных работ в темное время суток», - уточнил заместитель директора по организации летной работы Олег Катальшев.

В будущем при детской больнице имени З.А. Башляевой планируется организация круглосуточного дежурства санитарного вертолета.

Санитарные вертолеты Московского авиационного центра вылетают на помощь жителям столицы по вызову Центра экстренной медицинской помощи. С начала 2019 года экипажами ГКУ «МАЦ» было обеспечено 657 заявок ЦЭМП. За 10 лет работы санитарной авиации в Москве было спасено почти 6 тысяч человек.