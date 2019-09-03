РИАМО - 3 сен. Проект «Цифровой класс», который реализуется в рамках национального проекта «Образование», позволяет подмосковным школьникам решать домашние задания онлайн, а учителям облегчает их проверку, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В новом учебном году мы запускаем апробацию проекта «Цифровой класс», в рамках которого подмосковные учителя будут иметь доступ к банку календарно-тематических планирований, смогут транслировать ученикам самостоятельные и лабораторные работы, тесты, презентации к урокам», – сказала Забралова.

Также для педагогов открывается возможность задавать домашние задания и проводить независимые тестирования онлайн с дальнейшей автоматизированной проверкой, добавила она.

«Московская область – первый регион, где осуществляется комплексный переход по всей школьной программе к цифровой образовательной среде. Со временем все школы региона станут цифровыми, это удобно как ученикам, так и учителям», – отметила Забралова.

По ее словам, педагоги могут задавать задания через электронный ресурс по 20 предметам школьной программы, а их выполнение проверит компьютер и предоставит учителю полный отчет. Это сэкономит время специалистов, а также обеспечит объективность проверок.