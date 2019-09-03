РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 3 сен. Школы подмосковного Дзержинского в начавшемся учебном году приняли 5558 учеников, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Во всех учебных заведениях Дзержинского 2 сентября прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года.

«В 2019-2020 учебном году Дзержинские школы приняли 5558 учеников. Из них 645 первоклассников, 502 девятиклассников и 216 одиннадцатиклассников. Традиционно наибольшее количество первых классов в гимназии №5. В этой школе 7 первых классов», – говорится в сообщении.

Пороги детских садов переступили в новом учебном году 2615 девочек и мальчиков, а впервые в дошкольные учреждения пришли 600 малышей.