РИАМО - 3 сен. Переезд около станции «Салтыковская» в подмосковной Балашихе планируют открыть в октябре, движение по путепроводу в Реутове — в сентябре, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Переезд в Балашихе, путепровод около станции «Салтыковская», в октябре завершим работы и начнем движение», — заявил Гержик на заседании правительства Подмосковья.

Как уточняется в презентации министра, у путепровода четыре полосы, он свяжет два микрорайона Балашихи. Стоимость объекта составляет около 3 миллиардов рублей.

Кроме того, в скором времени откроется движение по путепроводу в Реутове. Его начали реконструировать в ноябре 2017 года.

«На три месяца раньше срока открываем движение по путепроводу в Реутове. Он обеспечивает связь М-7 «Волга» с Носовихинским шоссе, открытие планируется уже в сентябре», — заключил Гержик.