РИАМО - 3 сен. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям пресекло ввоз зараженной вредителем эквадорской розы на фитосанитарном посту в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Срезы цветов прибыли 24 августа на склад временного хранения «ОСТ-Терминал». При досмотре сотрудники управления выявили в розах западный цветочный трипс, который на территории России признан карантинным.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», — говорится в материале.

Зараженные срезы цветов уничтожат в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс очень опасен и отмечен более чем на 250 видах растений.

Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Пораженные трипсом листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.