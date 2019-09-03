РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 сен. В подмосковном Подольске с 8 по 9 сентября временно перекроют движение на участке дороги по Старосимферопольскому шоссе, дорога будет перекрыта из-за строительства надземного перехода, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Компания ООО «Строй-Проект» уведомляет о том, что на период монтажа пролетной конструкции на объекте «Надземный пешеходный переход на 45 километре автомобильной дороги «Старосимферопольское шоссе» в Подольске» будет перекрываться движение автотранспорта 8 по 9 сентября с 20:00 до 8:00», - говорится в сообщении.

Подробную информацию объездов можно увидеть на схеме, опубликованной на сайте администрации округа, с указанием всех улиц и расставленных знаков, находящихся на данном участке.