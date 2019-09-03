РИАМО - 3 сен. В столице начинают новый этап модернизации лучевой службы, после этого планируется завершить ее цифровизацию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в сфере лучевой службы в Москве работают более 4 тысяч врачей-специалистов, задействованы 4596 томографов, рентгеновских аппаратов, маммографов и УЗИ. Проводят более 26 миллионов исследований в год.

«Мы начинаем новый этап модернизации лучевой службы. В ближайшие 2-3 года во взрослых поликлиниках будет заменена устаревшая аппаратура, и внедрен новый, более высокий стандарт оснащенности диагностическим оборудованием», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что каждое головное здание поликлиники оснастят цифровым рентгеном, маммографом, КТ, МРТ и денситометром. Филиалы обеспечат маммографами и рентгеновскими аппаратами, чтобы исследования можно было сделать максимально близко к дому. Где это необходимо, новое оборудование получат стационары и детские поликлиники.

«В общей сложности для замены и дооснащения оборудованием планируем закупить 487 аппаратов: 30 КТ, 31 МРТ, 108 маммографов, четыре гамма-камеры, 15 ангиографов и 299 рентгеновских аппаратов», — добавил Собянин.

Мэр уточнил, что вторая задача – завершить цифровизацию лучевой службы. В Москве действует Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) – облачная платформа с результатами исследований. Сервис получает информацию со 139 цифровых аппаратов, в память системы загружено более 2 миллионов исследований.

По словам градоначальника, в ближайшее время к ЕРИС подключат более 1 тысячи томографов и рентгеновских аппаратов.

Благодаря этому пациенты смогут получить результаты КТ и МРТ в электронном виде. Сервис был открыт 8 августа 2019 года. Пациенты уже получили более сотни электронных снимков.

«Надеюсь, что очереди на КТ и МРТ станут еще короче, так как ЕРИС позволяет видеть загрузку оборудования в режиме онлайн и оперативно перераспре­делять потоки пациентов. Если в одной поликлинике аппарат сломается, то пациентов попросят съездить в соседний амбулаторный центр», — отметил Собянин.

С помощью сервиса врачи также смогут онлайн консультироваться с более опытными коллегами, что снизит число ошибок.

«Миллионы цифровых снимков, накопленных в ЕРИС, станут исходным материалом для создания электронного помощника врача – «компьютерного зрения», действующего на основе технологий искусственного интеллекта», — добавил мэр.

Он добавил, что, несмотря на точность этого метода, окончательное решение все равно будет принимать врач.