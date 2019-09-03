РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 сен. Часть лесных участков, которые расположены в границах Подольского лесничества, планируют исключить из его границ, следует из постановления правительства Московской области, текст которого имеется в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«В соответствии с Лесным кодексом РФ, учитывая мнение муниципального бюджетного учреждения («Экология и природопользование городского округа Чехов» – ред.), решение Градостроительного совета Московской области и рассмотрев проектную документацию по проектированию (изменению) границ лесопарковых зон в лесах Подольского лесничества, участки были отнесены к категории защитных лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов», и часть из них (участки Пушкинского участкового лесничества Подольского лесничества) находится в границах городского округа Чехов», – сообщается в документе.

Всего планируется исключить участки, которые относятся к участковым лесничествам Пушкинское и Булычевское.