РИАМО - 3 сен. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню знаний, и посетили школу-интернат, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В этом году основные торжества прошли в ДК «Химик». Творческие коллективы и сотрудники предприятия организовали для учащихся городских школ развлекательную программу с аниматорами, сладкими сюрпризами и научным шоу.

«На праздник был приглашен и полюбившийся юным воскресенцам талисман химкомбината Степан Колбочкин. Мультяшный герой провел познавательную викторину: школьники отвечали на вопросы по химии и получали за это свои первые сладкие «пятерки». Он же вручил детям сотрудников химкомбината, впервые переступивших порог школы, портфели с самыми необходимыми школьными принадлежностям», — говорится в сообщении.

Не обошел своим вниманием Колбочкин и научные опыты профессора Бумса, захватывающие и красочные выступления которого на День знаний стали уже доброй традицией для воскресенской детворы.

Химики также побывали с визитом в Хорловской специальной (коррекционной) школе-интернате. Предприятие на протяжении многих лет оказывает ей финансовую поддержку. В этом году для образовательного учреждения были закуплены бытовая техника и мебель, а на праздничной линейке представители предприятия вручили первоклашкам портфели со школьными принадлежностями.

«В рамках социальной программы, действующей на заводе, мы оказываем помощь в приобретении школьных принадлежностей и дарим праздник детям сотрудников, кто впервые идет в школу. Поддержка оказывается и образовательным учреждениям, с которыми предприятие связывает многолетнее сотрудничество, в их числе Хорловская школа-интернат и Воскресенский колледж», — сказала заместитель гендиректора по персоналу Юлия Смирнова.