РИАМО - 3 сен. В Москве в Музее хоккея состоялась премьера фильма Ольги Югай «Эпштейн. Отец воскресенского хоккея», лента была создана при поддержке АО «Воскресенские минеральные удобрения» в рамках проекта «Воскресенск – город химиков», который реализуется на предприятии уже много лет, говорится в сообщении пресс-службы «ВМУ».

Документальная картина приурочена к вековому юбилею легендарного советского спортсмена, мастера спорта СССР по хоккею с шайбой, заслуженного тренера СССР Николая Эпштейна.

«На премьеру фильма были приглашены сотрудники химкомбината, действующие игроки воскресенского хоккейного клуба и ветераны ледовой дружины. В числе почетных гостей мероприятия оказался бессменный капитан «Химика» эпохи Эпштейна, заслуженный тренер России Юрий Иванович Морозов», — говорится в сообщении.

Лента, судя по продолжительности финальных оваций, была очень тепло встречена публикой. Героями документальной картины стали прославленные отечественные хоккеисты: Владислав Третьяк, Игорь Ларионов, Андрей Локтионов, Александр Хаванов, Юрий Ляпкин, Борис Веригин. Также в съемках принял участие сын легендарного тренера Марк Эпштейн, поведавший зрителям о семейных тайнах основателя воскресенского хоккея.

После показа картины для гостей была проведена увлекательная экскурсия по музею, где посетителям рассказали о славных вехах отечественного хоккея, продемонстрировали кубки, амуницию и медали выдающихся советских и российских хоккеистов.

«Кроме того, для юных участников премьеры был организован турнир по настольному хоккею, поединки в котором по накалу едва ли уступали побоищам на настоящем хоккейном льду», — добавляется в сообщении.

Большая премьера фильма пройдет на домашней арене «Химика» 9 сентября перед началом матча «Химик» — ХК «Рязань».