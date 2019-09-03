РИАМО - 3 сен. В Подмосковье за пять лет число многодетных семей выросло почти в два раза и составляет порядка 80 тысяч, им оказывают около 30 мер поддержки, сообщил во вторник в ходе круглого стола председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики регионального парламента Андрей Голубев.

«В Московской области около 80 тысяч многодетных семей, в них воспитываются 250 тысяч детей. С 2014 года число многодетных семей выросло в два раза», - сказал Голубев.

Он добавил, что в Подмосковье оказывают порядка 30 мер поддержки многодетным семьям.