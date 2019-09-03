РИАМО - 3 сен. 20 знаковых объектов дорожной инфраструктуры реализуют в Подмосковье в 2019 году, общая стоимость объектов составляет почти 62 миллиарда рублей, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Помимо этих 10 объектов, у нас есть ещё 20 знаковых объектов, которые находятся в стадии реализации. Это 11 дорог и развязок, а также девять путепроводов и мостов. Общая протяженность составляет около 60 километров, стоимость строительства — 61,8 миллиарда рублей», - сказал Гержик.

Он отметил, что уже в 2020 году планируют завершить реконструкцию Путилковского шоссе в Красногорске, автомобильной дороги МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД, автомобильной дороги Павловский Посад – Субботино – Электросталь, улицы Туполева в Жуковском, автомобильной дороги Шереметьево 1 – Шереметьево 2, дороги Лобня – аэропорт «Шереметьево». Кроме того, будет завершено строительство развязки на участке Рублевский проезд – «Новый выход на МКАД с М-1 «Беларусь – Москва – Минск», развязки М-10 «Россия» – Поварово – Пятница, а также завершить путепровод в Дедовске.

В 2019 году в Подмосковье запустят 10 крупных объектов дорожной инфраструктуры>>