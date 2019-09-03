РИАМО - 3 сен. На мужчину, устроившего стрельбу на балконе жилого дома в микрорайоне Изумрудные холмы в Красногорске, составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о стрельбе у одного из домов по бульвару Космонавтов поступило в дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск утром 2 сентября.

«В ходе выезда на место происшествия сотрудниками полиции установлен и задержан местный житель 1974 года рождения, который, находясь на общем балконе, произвел несколько выстрелов из неустановленного предмета», – говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Мужчину задержали, а в его квартире провели осмотр, в ходе которого обнаружили и изъяли предметы, визуально схожие с охолощенными пистолетом ТТ и пистолетом-пулеметом, а также магазины и патроны к ним.

«В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство», на мужчину наложен штраф в размере 500 рублей», – уточняется в материале.

Все изъятые у мужчины предметы направлены на исследование, по результатам которого также будет принято процессуальное решение.