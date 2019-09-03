РИАМО - 3 сен. Во вторник пользователи социальных сетей со всей страны отмечают «Шуфутинов день» и цитируют знаменитую песню Михаила Шуфутинского «3 сентября».

«Шуфутинов» набор: 3 сентября, календарь и костры рябин. У вас тоже эта дата ассоциируется с песней?» — написала пользователь sanechka_sunny в Instagram.

Пользователи в соцсетях делятся видео, на которых они поют песню, и фотографиями рябин. Некоторые пользователи Instagram отмечают «Шуфутинов день», выкладывая перевернутые фото с хештэгами #яинстагрампереверну.

«Мой арт, хай всем, кто сегодня на Шуфутинской волне (не забудь напеть)», — поделилась своим рисунком к 3 сентября пользователь larisa_evseeva21.

Другие пользователи выкладывают различные мемы, связанные с песней, и цитируют самые известные строчки хита: «3 сентября, день прощания. День, когда горят костры рябин», «Я календарь переверну и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну и снова 3 сентября».

Некоторые пользователи призывают других «не забыть перевернуть календарь».

Жители столицы также поделились фотографиями афиши выступления Шуфутинского в центре культуры и искусства «Меридиан».

«Ну что ребята, го завтра на концерт?» — написала Юлия Черепкова в Instagram, опубликовав фото афиши.

Впервые Шуфутинский исполнил «3 сентября» в 1993 году. Композиция стала визитной карточкой артиста. Автор музыки – Игорь Крутой, текста – Игорь Николаев.

В последние годы песня стала популярной в интернете. Пользователи каждое 3 сентября публикуют множество мемов, связанных с главной песней этого дня.