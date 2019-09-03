РИАМО - 3 сен. Американский рэпер Xzibit выступит 7 сентября на закрытии фестиваля уличной культуры «Ритм моего города» на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В понедельник стартовала финальная неделя масштабного фестиваля уличной культуры «Ритм моего города». Время объявить имя хэдлайнера грандиозного концерта в день его закрытия. Им станет звезда с мировым именем – рэпер, актер и телеведущий Xzibit. Этот завершающий аккорд – настоящий подарок всем поклонникам хип-хопа, ведь концерт будет совершенно бесплатным», – говорится в сообщении.

Выступление начнется в 21:00 на Площади промышленности. Оно закроет последнюю тематическую неделю фестиваля, Street Music, на которой сейчас проходят мастер-классы по диджеингу, битбоксу и битмейкингу, театрализированные хип-хоп перформансы и public talks об уличной культуре. Ярким событием станет финал большого фестивального конкурса рэп-исполнителей, церемония награждения и поздравление победителей звездами российской хип-хоп сцены – Батиштой, Смоки Мо и Лигалайзом.

Xzibit – один из популярнейших современных рэперов. В его послужном списке – несколько «золотых» альбомов и успешные коллаборации с такими хип-хоп артистами, как Eminem, Snoop Dogg и Dr. Dre. Он известен и актер и ведущий: по оскароносному фильму «Восьмая миля», где играл вместе с Eminem’ом и популярному телешоу на MTV «Тачку на прокачку».

Концерты Xzibit’a считаются громким событием во многих городах мира. В России в последний раз рэпер выступал в 2014 году в составе группы Serial Killers, а его сольный концерт проходил еще в 2011-ом. В этом году он приедет специально на «Ритм моего города».

Выступление именитого американского рэпера станет жемчужиной не только закрытия фестиваля, но и одним из самых заметных событий празднования Дня города, который столица отметит 7 и 8 сентября.

Сам фестиваль «Ритм моего города» входит в число главных событий юбилейного года ВДНХ – в 2019 году главной выставке страны исполнилось 80 лет. Он объединил пять насыщенных тематических недель, раскрывающих разные аспекты молодежной уличной культуры – Street Art, Street Sport, Street Style, Street Dance и Street Music, которая продлится со 2 по 7 сентября.