РИАМО - 3 сен. Около 68 тысяч саженцев планируют посадить в Подмосковье 21 сентября в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево», для участия в акции жителям будет достаточно прийти на подготовленную площадку, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

«Акция проходит уже 6 лет. В этом году основной акцент мы делаем на городах, акция пройдет 21 сентября в 11 часов. У нас организовано около 8 тысяч площадок, планируется посадить около 68 тысяч деревьев и кустарников - рябину, клены», - сказал Советников.

Он отметил, что для участия в акции жителям достаточно просто прийти на подготовленную площадку, все необходимое раздадут бесплатно.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно с целью восстановления леса. Посадка на территории Московской области может проводиться только в два небольших периода времени — в апреле-мае и сентябре-октябре.