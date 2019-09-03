РИАМО - 3 сен. После реконструкции открыли транспортную развязку МКАД с Беседенским шоссе, в мероприятии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Сегодня мы открываем 15-ю реконструированную развязку на МКАД. Досрочно, на год раньше планируемого срока, завершен один из сложнейших проектов – увеличение пропускной способности Бесединской развязки, обеспечивающей выезд на МКАД с Люблинской улицы и Бесединского шоссе», – отметил Собянин.

В рамках проекта была улучшена пропускная способность развязки, которая уже давно не справлялась с интенсивным потоком машин, следующим на МКАД и с МКАД по Люблинской улице.

«Несколько лет назад в районе развязки были построены междугородний автовокзал и ТЦ «Южные ворота». Серьезной проблемой являлось и то, что круговое движение со стороны села Беседы не обеспечивало достаточной пропускной способности и тем самым создавало серьезные заторы как при съезде, так и при выезде на внешнюю сторону МКАД», - отмечается в сообщении.

Развязка МКАД с Бесединским шоссе построена по типу «неполного клеверного листа». Ее начали реконструировать еще в октябре 2017 года, а полностью завершили работы в конце 2019 года — на год раньше запланированного срока. Проект реконструкции предусматривает строительство 5,3 километра дорог, из которых в сентябре 2019 года открывается 4,6 километра.

Среди вводимых в текущем месяце дорожных сооружений: эстакада-съезд с внешней стороны МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра; реконструированный путепровод с подходами на пересечении МКАД с Бесединским шоссе; съезд/заезд с Бесединского шоссе (из центра) на МКАД; съезд/выезд с МКАД в село Беседы; боковые проезды и переходно-скоростные полосы на МКАД.

Также в рамках реконструкции развязки проводится комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории — уже обустроено 4,5 гектара газонов, а в ноябре завершат высадку 100 деревьев ясеня и 1,8 тысячи кустов кизильника. Также уже установлены шумозащитные экраны в районе села Беседы.

Планируется, что в ноябре также будет завершено возведение заезда и выезда с внутренней стороны МКАД к междугороднему автовокзалу и ТЦ «Южные ворота», а также надземного пешеходного перехода.

«Реконструкция развязки сделала более комфортным выезд на МКАД по Бесединскому шоссе и тем самым существенно улучшила транспортную доступность московских районов Марьино, Зябликово, Братеево, а также села Беседы Московской области, в которых проживает около 500 тысяч человек», - говорится в материале.

Реконструкция данной транспортной развязки позволило снизить загрузку прилегающего участка МКАД на 14%, а Бесединского шоссе – на 7%.

Генпроектировщиком дорожного объекта выступило ООО «Горкапстрой», а генподрядчиком — ООО фирма «ГЕРА».