РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 сен. Горячее водоснабжение отключили во вторник на четырех улицах подмосковных Люберец из-за плановых профилактических работ, сообщается в Instagram-аккаунте Единой диспетчерской службы ЖКХ городского округа Люберцы.

«3 сентября отключили подачу горячего водоснабжения на следующих улицах: Юбилейная, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 7А, 7Б, 9, 10, 11, 12, 13А, 13Б, 14, 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, Шоссейная, дома №№1, 3, 4 и 5 корпуса 1, 6, 7, 8, 10, 11, Московская, дома №№1, 1А, 2, 3А, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, Авиаторов, дом №11», – говорится в сообщении.

ЕДС Люберец приносит свои извинения за доставленные неудобства.