РИАМО - 3 сен. Дореволюционное здание с земельным участком в пределах Бульварного кольца сможет приобрести в собственность победитель городских торгов, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

Здание 1901 года постройки площадью 375 квадратных метров с земельным участком площадью 273 квадратных метра расположено в Тверском районе на 1-м Щемиловском переулке, дом 19, строение 1.

«Расположение лота в пределах Бульварного кольца в пятиминутной пешеходной доступности от станции метро «Новослободская», конкурентная стоимость, возможность стать собственником здания и земли позволяют говорить о его высокой ликвидности. Выставленное здание не является памятником культурного наследия, что предоставляет свободу в реализации ремонтно-косметических работ», – отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

В данной локации стабильный спрос на отдельно стоящие небольшие офисные здания, пояснила коммерческий директор Sezar Group Ольга Барабанова.

«В целом, объект может быть использован как офис, но реализация статусного офисного особняка здесь осложняется отсутствием паркинга. Здание можно перепрофилировать в компактную частную гостиницу или апарт-комплекс – близость к станции метро и общий престижный профиль района позволяют рассматривать этот вариант в числе потенциальных», – отметила Барабанова.

Начальная стоимость лота составляет 48,4 миллиона рублей. Прием заявок для участия в аукционе ведется до 2 октября 2019 года, дата торгов – 10 октября.