РИАМО - 3 сен. На западе Москвы на проспекте Вернадского построили бизнес-центр, он появился на месте бывшего долгостроя, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Уже выдано разрешение на ввод бизнес-центра «Академик» в эксплуатацию.

«Здание бизнес-центра в форме линзы возведено на проспекте Вернадского, владение 41, за счет инвестора. Ранее на этом месте на протяжении долгих лет стояла недостроенная парковка, которую полностью снесли за исключением фундаментной плиты», — говорится в сообщении.

Комплекс состоит из четырехэтажной стилобатной части и 14-этажного плоского офисного здания. Максимальная высота – 82,2 метра, общая площадь – 47,1 тысячи квадратных метров, из них площадь офисов — 27,8 тысячи, торговых помещений — 1,4 тысячи, предприятий общественного питания – 1,2 тысячи. В здании установили 11 лифтов.

Вдоль главного посада сделали пешеходную улицу с зонами для отдыха и озеленением. Там также появилась большая скульптура в виде очков. В бизнес-центре расположатся кафе, рестораны, складские помещения и апартаменты. Предусмотрена подземная парковка на 520 мест.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам бизнес-центра на проспекте Вернадского привлекались специалисты центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.