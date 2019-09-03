РИАМО - 3 сен. Носовихинское шоссе в Подмосковье планируют расширить с двух до четырех полос, проектные работы начнут в 2019 году, для проведения работ потребуется изымать земельные участки, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Мы в этом году начнем проектирование реконструкции Носовихинского шоссе, завершить проектные работы хотим к концу следующего года. Предполагается расширение по крайней мере с двух до четырех полос», - сказал Гержик.

Он отметил, что властям придется изымать земли у собственников.

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