РИАМО, – 3 сент. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил столичного прокурора проверить действия полицейских при задержании журналиста Ильи Азара на правомерность, сообщает ТАСС.

По сведениям родителей, полицейские задержали и увезли Илью Азара, а его малолетнего ребенка бросили одного в квартире с открытой дверью на полчаса. Бунимович считает, что это крайне странно, да и может быть квалифицировано как оставление ребенка в опасности.

«Если при задержании был дома ребенок, в данном случае девочка меньше двух лет, а мама приехала через полчаса, можно было дождаться мамы либо связаться с департаментом соцзащиты, чтобы приехали соответствующие службы и занимались ребенком», - сказал Бунимович.

Журналист «Новой газеты» Илья Азар был задержан поздно вечером 2 сентября за повторное нарушение порядка проведения митинга. Накануне его отпустили из ОВД по Красносельскому району Москвы, однако протокол все равно планируют составить. По мнению защитников Азара, задержание может быть связано с организацией несогласованной акции 31 августа.