РИАМО - 3 сен. В Москве планируют построить новый газопровод, он пройдет через участок ТиНАО и Западного административного округа, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Длина газопровода составит почти 3,2 километра, он пройдет в районе деревни Лапшинка и Киевского шоссе.

«Строительство нового газопровода позволит снизить нагрузку на существующие сети, подключить к газоснабжению новых потребителей, а также сформировать резервы газа для обеспечения его бесперебойной подачи жителям», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии столицы Анастасия Пятова.

Ввод объекта в эксплуатацию также позволит повысить степень надежности всей газораспределительной системы в новых округах. Проект планировки будет вынесен на публичные слушания.