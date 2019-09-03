РИАМО – 3 сен. Российский исполнитель Александр Розенбаум находится в больнице под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее СМИ сообщили, что Розенбаум перенес сложную хирургическую операцию и находится в реанимации одной из московских больниц.

«Все нормально, все будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно», – ответил Розенбаум на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» о госпитализации.

Розенбаум также поблагодарил поклонников за внимание и заботу. Певец выразил надежду, что его текущее состояние не отразится на графике.

«Я думаю, этот вопрос уже можно совершенно спокойно пока закрыть. Надеюсь, что на графике концертов моих, которые начнутся с 21 сентября, ничего не отразится. Это самое главное», – заключил народный артист РФ.