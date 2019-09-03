РИАМО - 3 сен. Застройщик ООО СЗ «Новодом» и проектная документация на возведение нового жилого дома в поселении Ржавки городского округа Солнечногорск получили положительное заключение, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Девелопер и его проектная декларация на ЖК «Зеленый квартет» соответствуют требованиям 214-ФЗ. Дом рассчитан на 374 квартиры, жилой площадью более 14,93 тысячи квадратных метров», — рассказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Проектом дома также предусмотрено 184 нежилых помещения, площадь которых составит более 1,6 тысячи квадратных метров.

После получение заключения о соответствии (ЗОСТ) застройщик сможет начать государственную регистрацию договоров долевого участия на объект.